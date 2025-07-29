Свыше 70 мероприятий состоятся в ближайшие выходные, ловите афишу.

Сегодня, 29 июля, в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке и празднованию Дня Омской области и Дня города Омска, журналистам рассказали о концепции, основных локациях и самых масштабных событиях праздника.

Впервые в 2025 году жители региона отметят единый праздник, и это будет, как сообщили на встрече со СМИ первый заместитель министра культуры Омской области Ольга Безродная и заместитель мэра города Омска Инна Елецкая, началом новой традиции.

– Все любят этот праздник, очень чтят его, ждут с нетерпением. На протяжении некоторого времени обсуждался вопрос у губернатора о том, чтобы это событие масштабировать на всю территорию нашей области, – сказала первый замминистра культуры. – Поэтому было принято решение, подготовлен указ губернатора о проведении Дня Омской области и Дня города Омска в один день, в первую субботу августа. Мы, кстати, изучали опыт других регионов, например, в Татарстане и в Ставропольском крае такие праздники объединены.

Концепция единого дня сформирована исходя из того, что Омск в 2025 году носит статус молодежной столицы, потому желание микульта и департамента культуры оказались созвучны: показать наш город и нашу область, ориентированную на молодежь, и еще раз приветствовать этот очень значимый статус. В общегородском плане 70 мероприятий культурно-массового, спортивного, творческого направлений. На сайте администрации города Омска опубликована афиша праздника, а также новости, события, приуроченные к этому дню, графики и схемы перекрытия улиц и многое другое.

Локации праздника будут посвящены разным направлениям, но главной, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, называют патриотическое.

– Что касается молодежных направлений, в нашей стране всем известны основные общественные организации в сфере молодежной политики – это и юнармейские, студенческие отряды, «Движения первых», и добровольцы, и экологи, и спортсмены, и деятели культуры, и молодые ученые. Мы хотим показать в этом году омичам и гостям нашего города, что Омск – это тот город, где молодежь чтит историю, чтит традиции родного края и развивает наш регион своим творчеством и своими достижениями, – отметила вице-мэр Инна Елецкая.

Основные мероприятия пройдут с 1 по 3 августа на центральных улицах города Омска, в том числе будут задействованы улица Чокана Валиханова, скверы Алтунина и Дзержинского, а также новое пространство Городского сада и т. д.

Омичей ждут как традиционные и любимые мероприятия, так в День Омской области и города Омска при поддержке департамента культуры в Омске состоится выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2025» (посвящена 80-летию Великой Победы и Омску – молодежной столице России); 36-й Сибирский международный марафон; ярмарка-выставка «Город мастеров». Центральной площадкой празднования традиционно станет площадь Победы и Любинский проспект, где развернется народное гуляние – концертные, творческие, интерактивные площадки с участием ведущих коллективов города Омска на улице Ленина. Здесь же, на площади Победы, состоится турнир силовых видов спорта «Самый сильный человек города Омска – 2025»; детско-семейная программа с участием детских и молодежных коллективов города Омска ждет омичей в сквере им. Дзержинского.

Впервые в этом году состоится проект «Модно в Омске» на улице Музейной и впервые на сцене у музея им. Врубеля будет работать площадка «Омск театральный» с участием артистов театров Омской области и города Омска.