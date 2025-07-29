Это дань памяти наставнику «Локомотива» Брэду Маккримону, погибшему 14 лет назад.

Бывший PR-директор омского «Авангарда» Олег Малицкий поделился воспоминаниями о многолетней работе в клубе. Специалист рассказал, как во время первого матча в 2018 году Боб Хартли в качестве главного тренера «ястребов» попросил отвести его к президенту команды-соперника «Локомотива» Юрию Яковлеву.И спустя 7 лет выразил соболезнования в связи со смертью главного тренера Брэда Маккримона, разбившегося в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года вместе с командой.

Дело в том, что Маккримон работал ассистентом тренера в канадском клубе «Калгари Флэймз» с 2000 по 2003 год. В этой же команде с 2012 по 2016 год трудился главным тренером Хартли.

– Сначала мы обыграли в Ярославле «Локомотив» 4:0. Это самый первый матч Хартли. На моих глазах Боб после игры попросил пресс-атташе Саханова отвести его к Яковлеву, – цитирует Малицкого «Спорт-Экспресс». – Выразил соболезнования в связи с гибелью Маккримона. Тот был у Боба помощником в «Калгари»!

Как оказалось, возвращение Хартли после перерыва в КХЛ в качестве главного тренера «Локомотива» – своеобразная дань памяти.

– Сейчас я точно знаю: один из аргументов для Хартли был дань памяти Маккримона, – сказал Малицкий. – Как только Боб возглавил «Локомотив», у меня сразу сложился пазл в голове. Вспомнил ту встречу. Оказалось, так и есть.

Боб Хартли с 2018 по 2022 год тренировал омский «Авангард» и в 2021-м выиграл с «ястребами» Кубок Гагарина. С 5 июля коуч на один сезон официально возглавил ярославский «Локомотив». По некоторым данным, канадскому наставнику заплатят 2 млн долларов.