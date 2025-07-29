Омск-Информ
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·Общество

Средства собрали неравнодушные люди.

Бывший супруг известной байкерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, Станислав Федоренко, рассказал об установке памятника. Средства собрали неравнодушные люди. Это произошло 22 июля.

– С огромной благодарностью и легкостью в душе хотим сообщить, что до 22 июля мы установили памятник нашей любимой, светлой и незабвенной Танюшке в Таре... Большое спасибо за то, что откликнулись и внесли лепту в общее дело. Это не просто памятник, это воплощенная любовь многих людей, – написал экс-супруг МотоТани в телеграм-канале.

Напомним, 38-летняя Татьяна Озолина год назад, 22 июля, погибла в ДТП в турецком районе Милас города Мугла. В ее мотоцикл сзади на скорости врезался турецкий байкер. Ранее сообщалось о повторной экспертизе на месте гибели байкерши. Средства на памятник собирали в мае.

·Общество

Средства собрали неравнодушные люди.

Бывший супруг известной байкерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, Станислав Федоренко, рассказал об установке памятника. Средства собрали неравнодушные люди. Это произошло 22 июля.

– С огромной благодарностью и легкостью в душе хотим сообщить, что до 22 июля мы установили памятник нашей любимой, светлой и незабвенной Танюшке в Таре... Большое спасибо за то, что откликнулись и внесли лепту в общее дело. Это не просто памятник, это воплощенная любовь многих людей, – написал экс-супруг МотоТани в телеграм-канале.

Напомним, 38-летняя Татьяна Озолина год назад, 22 июля, погибла в ДТП в турецком районе Милас города Мугла. В ее мотоцикл сзади на скорости врезался турецкий байкер. Ранее сообщалось о повторной экспертизе на месте гибели байкерши. Средства на памятник собирали в мае.