Локация расположена в границах улиц Масленникова и Маяковского в Октябрьском округе.

Омская мэрия объявила новый аукцион на застройку земельного участка в границах улиц Масленникова и Маяковского Октябрьского округа, возле парка имени 30-летия ВЛКСМ, считающегося в городе главным. Проект предусмотрен в рамках комплексного развития территории. В этой локации расположены 14 частных домов, которые запланировано снести и на их месте построить многоэтажку в 7800 кв. м.

Частный сектор признан непригодным для проживания. Их собственники могут заключить договор на приобретение квартиры в уже возведенных жилых домах, либо получить денежное вознаграждение.

Инвесторы могут заявиться до 27 августа. А торги намечены на 1 сентября. Начальная цена предмета аукциона – 1,9 млн рублей. Договор с застройщиком собираются заключить на 7 лет.

Ранее сообщалось, что так и не нашлось желающих застроить улицы Северные в рамках той же программы КРТ. Торги проваливались дважды.