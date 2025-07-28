Омск-Информ
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·Общество

Документы принимают до конца августа.

В прошедшую пятницу Квалификационная коллегия судей Омской области сообщила о начале приема заявок на замещение нескольких свободных должностей в судах региона.

В Омске открыта вакансия судьи сразу в двух районных судах – Куйбышевском и Центральном. Квалификационная коллегия судей региона сообщила о начале приема заявлений. 

Кроме того, в Омском судебном районе начался поиск кандидата на должность мирового судьи участка № 21. Подать документы на эти должности можно до 29 августа.

Алексей Новиков
·Общество

Документы принимают до конца августа.

В прошедшую пятницу Квалификационная коллегия судей Омской области сообщила о начале приема заявок на замещение нескольких свободных должностей в судах региона.

В Омске открыта вакансия судьи сразу в двух районных судах – Куйбышевском и Центральном. Квалификационная коллегия судей региона сообщила о начале приема заявлений. 

Кроме того, в Омском судебном районе начался поиск кандидата на должность мирового судьи участка № 21. Подать документы на эти должности можно до 29 августа.

Алексей Новиков