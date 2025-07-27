В Омске отметят День ВМФ на территории «Омской крепости».

27 июля отмечается в России День военно-морского флота, в этот день в Омске в 11:00 состоится торжественное построение ветеранов ВМФ на площади музея-исторического парка «Омская крепость» (ул. Партизанская, 5а). Мероприятие традиционное и любимое многими омичами, объединяющее тысячи моряков и речников.

В прошлом году региональной общественной организации «Омское морское собрание» исполнилось 25 лет, четверть века она служит делу воспитания подрастающего поколения на героическом примере предков.

В истории России одной из самых великих морских битв называют сражение крейсера «Варяг» с японской эскадрой. Битва была проиграна, но подвиг российских моряков, которые не сдались и не спустили флага перед неприятелем, потряс даже врага. Среди героев был и матрос-кочегар Федор Михайлов, живший в селе Лыжино Любинского района Омской области. В прошлом году ему установили памятник. Есть в «морской» истории Омска и свои адмиралы, например, командующим Балтийским флотом военно-морских сил СССР (с 1959 по 1967 гг.) был Александр Евстафьевич Орел (1908-1997 гг.), выпускник судоводительского отделения Омского речного училища.

Кстати, в составе Тихоокеанского флота несет службу подводная лодка «Омск», которое носит это имя с 1993 года, потому что шефство над ней взял наш город. Недавно она возвратилась в пункт базирования на Камчатке.

Добавим, оперативно-стратегическими объединениями ВМФ России являются Балтийский, Северный, Черноморский, Тихоокеанский флоты и Каспийская флотилия. В состав военно-морского флота России входят надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска флота, в том числе морская пехота и войска береговой обороны. Кроме того, части и подразделения тыла, гидрографическая служба ВМФ.