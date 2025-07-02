Торжественная встреча атомного подводного ракетного крейсера состоялась на Камчатке.

Атомную подводную лодку «Омск» торжественно встретили в пункте базирования Тихоокеанского флота на Камчатке. После выполнения задач в море крейсер прибыл на базу.

Командующий подводными силами ТОФ, Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев поздравил экипаж с выполнением задач. Он отметил, что экипаж продемонстрировал профессионализм и высокую боеготовность, техника и вооружение подтвердили свою надежность.

– По традиции командующий вручил командиру корабля жареного поросенка, – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Кроме того, командующий подводными силами ТОФ вручил ведомственные награды и грамоты военнослужащим, четверым были вручены погоны с присвоением очередных воинских званий.

Напомним, что лодка заложена 13 июля 1989 года в Северодвинске под наименованием К-186, 13 апреля 1993 года получила наименование «Омск» в связи с установлением над ней шефства администрацией Омска. С 1994 года переведена в состав Тихоокеанского флота.