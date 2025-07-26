Руководитель пресс-службы и главный врач омского клуба продолжат карьеру в Санкт-Петербурге.

Экс-руководитель пресс-службы «Авангарда» Олег Малицкий продолжит карьеру в структуре «Куньлунь Ред Стар». Он займётся привычными для себя функциями уже в китайском клубе.

Как сообщает телеграм-канал «АренаБреда», официальное объявление о его назначении в команде Александра Крылова ожидается в ближайшие дни.

Напомним, что 1 июля Малицкий официально покинул пост главы пресс-службы, а его место заняла Татьяна Козлова. Ранее она работала в московском футбольном клубе «Локомотив» и Российском футбольном союзе.

Кроме того, омский клуб покидает и врач Дмитрий Батушенко, отработавший в системе «ястребов» 17 сезонов. 47-летний специалист дважды признавался лучшим врачом в КХЛ и участвовал в создании современного медицинского центра при клубе. По данным телеграм-канала «Вброс по борту», Батушенко также перейдет на работу в «Куньлунь».

Отмечается, что нареканий к его работе не было, однако в это межсезонье в «Авангарде» над Батушенко назначили куратора из Санкт-Петербурга. Источники утверждают, что после совместной работы врач решил уйти, формально указав «семейные обстоятельства».