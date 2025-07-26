Им оказался 31-летний омич.

В Омске нашли мужчину, повредившего баннер с исторической фотографией в Камергерском переулке. Как сообщили в полиции, им оказался 31-летний житель Кировского округа.

По данным УМВД, в ночь происшествия мужчина находился в центре города в состоянии алкогольного опьянения. Фрагмент с лицами детей он забрал в качестве «сувенира» и отдал своему приятелю, приехавшему из Санкт-Петербурга.

На нарушителя составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ущерб владельцу изображения – 7 тысяч рублей – уже возмещен.

Напомним, что 16 июля появилась информация о том, что на Любинском проспекте вандалы повредили старинное семейное фото, предположительно, изображающее основателей района. На снимке были мужчина, женщина и двое детей – злоумышленники вырезали лица детей и нарисовали на их месте смайлы. Уже на следующий день поврежденную фотографию убрали из переулка и провели косметический ремонт баннера. При этом неизвестно, будет ли установлена новая фотография на месте прежней.