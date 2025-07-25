В прошлом году смертность от рака среди трудоспособных уже достигла 25,8 %.

Вчера, 24 июля, правительство Омской области утвердило региональную программу противодействия онкологическим заболеваниям на 2025–2030 годы. Согласно приложению к распоряжению в 2024 году в Омской области диагностировано 9909 случаев онкологических заболеваний, из которых 6182 выявлены у жителей Омска и 3454 – у сельчан.

Показатель заболеваемости на каждые 100 тыс. человек составил 545 случаев по всей области, 559,7 – в Омске и 484 – в районах. Анализ статистики показал рост смертности от онкологии среди трудоспособных жителей. В 2022 году эта цифра составляла 19,5 %, в 2023 году выросла до 23,5 %, а в 2024 году достигла отметки 25,8 %. Отмечается, что мужчины страдают чаще женщин: на 100 тыс. населения регистрируется 581,9 случая болезни у мужчин и 513,4 – у женщин.

Влияние промышленного загрязнения признано важным фактором роста онкологических болезней. Хотя общий объем загрязнений снижен, воздух остается опасным для здоровья.

– Несмотря на то что отмечается снижение доли проб атмосферного воздуха с превышением ПДК, сохраняется влияние качества атмосферного воздуха не только на работников промышленных предприятий, но и на других жителей города Омска. Приоритетными веществами, формирующими сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха городских поселений Омской области, являются: углерода оксид, формальдегид, бенз(а)пирен, бензол, этилбензол, толуол, ксилол. Среди определяемых ингредиентов на постах наблюдения за атмосферным воздухом девять ингредиентов обладают канцерогенным эффектом: сажа (углеродсодержащий аэрозоль), формальдегид, бензол, этилбензол, бенз(а)пирен, кадмый, никель, свинец, хром, – говорится в документе.

Цель программы заключается в улучшении профилактической работы среди населения, совершенствовании методов выявления онкологических заболеваний, увеличении численности врачей-онкологов и повышении квалификации медицинского персонала.

Ранее сообщалось, что количество новых случаев заболеваемости онкологией в регионе неуклонно растет с 2021 года.