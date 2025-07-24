Омск-Информ
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·Спорт

Известный обозреватель назвал неуместной инициативу клуба отправлять игрока в Канаду для личной беседы с тренером.
Известный хоккейный обозреватель Дмитрий Ерыкалов высказал мнение касательно недавнего заявления гендиректора «Авангарда» Германа Чистякова о ситуации с Владимиром Ткачевым. Он резко отреагировал на рекомендации руководства клуба отправиться хоккеисту в Канаду, чтобы поговорить с главным тренером Ги Буше.
Ерыкалов охарактеризовал подобную инициативу как совершенно неуместную и ненужную меру.
– То есть, чтобы остаться в родном клубе, игрок, который никак не провинился перед организацией, должен пересечь полмира, чтобы поговорить с тренером. У товарища Ги ватсап (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) заблокирован? Установите ему телеграм, что ли. Или мессенджер Макс, прости господи. Видеосвязь между Канадой и Россией тоже пока существует, – отмечает журналист.
Ерыкалов предположил, что подобное требование является попыткой подчеркнуть авторитет главного специалиста. Подобные действия, по мнению журналиста, выглядят нелепо и необоснованно.
– Вот это вот «сгонять в Канаду» выглядит не иначе как сходить на поклон к царю. А то и просто унижение. Перелетает, значит, Ткачев через Атлантику, едет к коучу, а тот, встретив Володю на пороге своего дома, так растрогается, что разрешит ему входить в зону через контроль, а не вброс. И жили они после этого долго и счастливо все пять лет контракта Ткачева. Так себе Чистяков представлял эту картину? – добавил Ерыкалов.
В заключение обозреватель отметил, что рад тому, что руководство «Авангарда» дало комментарий по последним событиям. Однако подчеркнул, что руководители клуба саморазоблачают себя, подтверждая «дикие слухи».
Мария Филимонова
·Спорт

Известный обозреватель назвал неуместной инициативу клуба отправлять игрока в Канаду для личной беседы с тренером.
Известный хоккейный обозреватель Дмитрий Ерыкалов высказал мнение касательно недавнего заявления гендиректора «Авангарда» Германа Чистякова о ситуации с Владимиром Ткачевым. Он резко отреагировал на рекомендации руководства клуба отправиться хоккеисту в Канаду, чтобы поговорить с главным тренером Ги Буше.
Ерыкалов охарактеризовал подобную инициативу как совершенно неуместную и ненужную меру.
– То есть, чтобы остаться в родном клубе, игрок, который никак не провинился перед организацией, должен пересечь полмира, чтобы поговорить с тренером. У товарища Ги ватсап (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) заблокирован? Установите ему телеграм, что ли. Или мессенджер Макс, прости господи. Видеосвязь между Канадой и Россией тоже пока существует, – отмечает журналист.
Ерыкалов предположил, что подобное требование является попыткой подчеркнуть авторитет главного специалиста. Подобные действия, по мнению журналиста, выглядят нелепо и необоснованно.
– Вот это вот «сгонять в Канаду» выглядит не иначе как сходить на поклон к царю. А то и просто унижение. Перелетает, значит, Ткачев через Атлантику, едет к коучу, а тот, встретив Володю на пороге своего дома, так растрогается, что разрешит ему входить в зону через контроль, а не вброс. И жили они после этого долго и счастливо все пять лет контракта Ткачева. Так себе Чистяков представлял эту картину? – добавил Ерыкалов.
В заключение обозреватель отметил, что рад тому, что руководство «Авангарда» дало комментарий по последним событиям. Однако подчеркнул, что руководители клуба саморазоблачают себя, подтверждая «дикие слухи».
Мария Филимонова