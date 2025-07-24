Известный обозреватель назвал неуместной инициативу клуба отправлять игрока в Канаду для личной беседы с тренером.
Известный хоккейный обозреватель Дмитрий Ерыкалов высказал мнение касательно недавнего заявления гендиректора «Авангарда» Германа Чистякова о ситуации с Владимиром Ткачевым. Он резко отреагировал на рекомендации руководства клуба отправиться хоккеисту в Канаду, чтобы поговорить с главным тренером Ги Буше.
Ерыкалов охарактеризовал подобную инициативу как совершенно неуместную и ненужную меру.
– То есть, чтобы остаться в родном клубе, игрок, который никак не провинился перед организацией, должен пересечь полмира, чтобы поговорить с тренером. У товарища Ги ватсап (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) заблокирован? Установите ему телеграм, что ли. Или мессенджер Макс, прости господи. Видеосвязь между Канадой и Россией тоже пока существует, – отмечает журналист.
Ерыкалов предположил, что подобное требование является попыткой подчеркнуть авторитет главного специалиста. Подобные действия, по мнению журналиста, выглядят нелепо и необоснованно.
– Вот это вот «сгонять в Канаду» выглядит не иначе как сходить на поклон к царю. А то и просто унижение. Перелетает, значит, Ткачев через Атлантику, едет к коучу, а тот, встретив Володю на пороге своего дома, так растрогается, что разрешит ему входить в зону через контроль, а не вброс. И жили они после этого долго и счастливо все пять лет контракта Ткачева. Так себе Чистяков представлял эту картину? – добавил Ерыкалов.
В заключение обозреватель отметил, что рад тому, что руководство «Авангарда» дало комментарий по последним событиям. Однако подчеркнул, что руководители клуба саморазоблачают себя, подтверждая «дикие слухи».