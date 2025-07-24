В суде доказано, что имел место семейный подряд.

В деле о личной набережной в элитном поселке Усть-Заостровка Омского района появились свежие подробности.

Ранее сообщалось, что прокуратура добилась в суде признания незаконными двух земельных участков, сформированных из береговой линии Иртыша. Собственник, по данным «Омск-информа», известный омский строитель, бывший глава «Треста № 6» 91-летний Рэм Чебыкин,установил в этой локации понтон, бетонный спуск к реке и бетонное основание насыпи, а также металлический забор. Таким образом бизнесмен обустроил пространство рядом с коттеджем. Тем самым другие жители оказались лишены доступа к реке. Что и стало доводом для решения суда, в итоге постановившего демонтировать незаконные конструкции.

Как явствует из материалов разбирательств в Омском районном суде, попавших в распоряжение редакции, финальное судебное заседание прошло еще 1 июля. Иск первоначально был адресован к Рэму Чебыкину и его дочери и преемнице строительного бизнеса, депутату горсовета Наталье Чебыкиной. Прокуратура в качестве истца настаивала на признании результатов межевания земли в районе личной набережной недействительными, исключении сведений из Единого государственного реестра недвижимости, истребовании участка обратно в федеральную собственность.

Как оказалось, тяжбы по локации начались еще в 2012 году. Первый иск подал региональный Росприроднадзор, потребовав признать незаконной деятельность Натальи Чебыкиной по изменению дна и берегов в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование. В мае 2012 года Омским районным судом вынесено решение о сносе гидротехнического сооружения. В 2013 году проверка выявила новый факт самовольного строительства. А в 2016 году признан незаконным результат межевания участка, на котором появилась личная набережная, с требованием к Рэму Чебыкину демонтировать все конструкции и освободить землю. Как оказалось, все действия семья строителей производила в нарушение водного законодательства.

– В результате геодезических измерений установлено, что границы земельных участков накладываются на береговую полосу реки Иртыш, – говорится в документах.

В 2023 году прокуратура подала уточненный иск. Как выяснилось, собственники разбили участок на два раздела и организовали там целую лаунж-зону: помимо ограждений и бетонного спуска, на берегу Иртыша появились беседка и дорожки из брусчатки. В суде юрист Чебыкиных заявил, что строители добросовестно приобрели эти участки и не обнаружили координат береговой полосы в Едином госреестре.

Однако в суде выяснилось, что Рэм Чебыкин до 2017 года строил дом на берегу Иртыша. А его дочь, Наталья Чебыкина, еще в 2011 году оформила межевание. Более того, в материалах фигурируют некие Н.Ф. Чебыкина и Н.Ю. Чебыкина. А в декабре 2023 года по документам Наталья Чебыкина подарила дом своему отцу.

Суд снова признал незаконным участок на берегу Иртыша, а сооружения на набережной потребовал снести. Помимо этого, Рэма Чебыкина обязали уплатить 9 тыс. рублей госпошлины. До конца июля строитель может подать апелляцию с требованием оспорить решение суда. Сделал ли это предприниматель, неизвестно.