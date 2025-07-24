Омск-Информ
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·Общество

Депутаты Заксобрания Омской области ужесточили ответственность за незаконно установленные НТО. 

Сегодня, 24 июля, на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области депутаты внесли изменения в Кодекс Омской области об административных правонарушениях в части ужесточения санкций за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, которые установили с нарушением утвержденной администрацией города Омска схемы и на муниципальных землях.  

– Законопроект внесен Омский городским советом, принят к рассмотрению на июньском заседании, дискуссия была достаточно острая на комитете по экономической политике и инвестициям, – отметил председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.

Представил изменения в Кодекс Омской области об административных нарушениях тогда депутат горсовет Алексей Провозин, он предложил исключить для нарушителей наказание в виде предупреждения и увеличить размер административных штрафов. Сегодня депутаты приняли изменения.

Штраф за первое несанкционированное размещение НТО составит:

  • гражданам – от 3 до 4 тыс. руб. (ранее от 2 до 4 тыс. руб.),
  • должностным лицам – от 15 до 20 тыс. руб. (ранее от 10 до 14 тыс. руб.),
  • юридическим лицам – от 30 до 60 тыс. руб. (ранее от 20 до 40 тыс. руб.).

За повторное правонарушение:

  • для граждан – от 4 до 5 тыс. руб.,
  • для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб.,
  • для юридических лиц – от 40 до 200 тыс. руб.

– Вопрос наведения порядка в сфере НТО поддерживаю, но хочу обратить внимание на один практический момент. После подписания данного законопроекта через 10 дней, чтобы включиться в схему, предприниматель должен пройти процедуру согласования, которая занимает много времени. На заседании комитета я задавал вопрос представителю администрации города Омска, конкретно, сколько времени занимает эта процедура. К сожалению, ответа не услышал. То есть может растянутся на месяц, а то и больше. Но для кого-то НТО – это единственный источник дохода. Предлагаю мэрии разработать ускоренный вариант включения в схему размещения в переходный период, что поможет оставаться человеку на плаву, – внес предложение депутат Законодательного собрания Омской области, председатель Молодежной палаты депутатов, руководитель фракции «Новые люди» Илья Смирнов.

Добавим, что весной 2025 года за самовольно установленные киоски и ларьки серьезно взялся мэр Омска Сергей Шелест, были проведены рейды с его участием, ситуация с НТО в Омске находится на контроле у губернатора. Виталий Хоценко акцентировал внимание глав округов на необходимость вести активную борьбу с объектами, которые только портят облик города. Он назвал ларьки «убогими».

·Общество

Депутаты Заксобрания Омской области ужесточили ответственность за незаконно установленные НТО. 

Сегодня, 24 июля, на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области депутаты внесли изменения в Кодекс Омской области об административных правонарушениях в части ужесточения санкций за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, которые установили с нарушением утвержденной администрацией города Омска схемы и на муниципальных землях.  

– Законопроект внесен Омский городским советом, принят к рассмотрению на июньском заседании, дискуссия была достаточно острая на комитете по экономической политике и инвестициям, – отметил председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.

Представил изменения в Кодекс Омской области об административных нарушениях тогда депутат горсовет Алексей Провозин, он предложил исключить для нарушителей наказание в виде предупреждения и увеличить размер административных штрафов. Сегодня депутаты приняли изменения.

Штраф за первое несанкционированное размещение НТО составит:

  • гражданам – от 3 до 4 тыс. руб. (ранее от 2 до 4 тыс. руб.),
  • должностным лицам – от 15 до 20 тыс. руб. (ранее от 10 до 14 тыс. руб.),
  • юридическим лицам – от 30 до 60 тыс. руб. (ранее от 20 до 40 тыс. руб.).

За повторное правонарушение:

  • для граждан – от 4 до 5 тыс. руб.,
  • для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб.,
  • для юридических лиц – от 40 до 200 тыс. руб.

– Вопрос наведения порядка в сфере НТО поддерживаю, но хочу обратить внимание на один практический момент. После подписания данного законопроекта через 10 дней, чтобы включиться в схему, предприниматель должен пройти процедуру согласования, которая занимает много времени. На заседании комитета я задавал вопрос представителю администрации города Омска, конкретно, сколько времени занимает эта процедура. К сожалению, ответа не услышал. То есть может растянутся на месяц, а то и больше. Но для кого-то НТО – это единственный источник дохода. Предлагаю мэрии разработать ускоренный вариант включения в схему размещения в переходный период, что поможет оставаться человеку на плаву, – внес предложение депутат Законодательного собрания Омской области, председатель Молодежной палаты депутатов, руководитель фракции «Новые люди» Илья Смирнов.

Добавим, что весной 2025 года за самовольно установленные киоски и ларьки серьезно взялся мэр Омска Сергей Шелест, были проведены рейды с его участием, ситуация с НТО в Омске находится на контроле у губернатора. Виталий Хоценко акцентировал внимание глав округов на необходимость вести активную борьбу с объектами, которые только портят облик города. Он назвал ларьки «убогими».