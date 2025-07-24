Депутаты Заксобрания Омской области ужесточили ответственность за незаконно установленные НТО.

Сегодня, 24 июля, на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области депутаты внесли изменения в Кодекс Омской области об административных правонарушениях в части ужесточения санкций за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, которые установили с нарушением утвержденной администрацией города Омска схемы и на муниципальных землях.

– Законопроект внесен Омский городским советом, принят к рассмотрению на июньском заседании, дискуссия была достаточно острая на комитете по экономической политике и инвестициям, – отметил председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.

Представил изменения в Кодекс Омской области об административных нарушениях тогда депутат горсовет Алексей Провозин, он предложил исключить для нарушителей наказание в виде предупреждения и увеличить размер административных штрафов. Сегодня депутаты приняли изменения.

Штраф за первое несанкционированное размещение НТО составит:

гражданам – от 3 до 4 тыс. руб. (ранее от 2 до 4 тыс. руб.),

должностным лицам – от 15 до 20 тыс. руб. (ранее от 10 до 14 тыс. руб.),

юридическим лицам – от 30 до 60 тыс. руб. (ранее от 20 до 40 тыс. руб.).

За повторное правонарушение:

для граждан – от 4 до 5 тыс. руб.,

для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб.,

для юридических лиц – от 40 до 200 тыс. руб.

– Вопрос наведения порядка в сфере НТО поддерживаю, но хочу обратить внимание на один практический момент. После подписания данного законопроекта через 10 дней, чтобы включиться в схему, предприниматель должен пройти процедуру согласования, которая занимает много времени. На заседании комитета я задавал вопрос представителю администрации города Омска, конкретно, сколько времени занимает эта процедура. К сожалению, ответа не услышал. То есть может растянутся на месяц, а то и больше. Но для кого-то НТО – это единственный источник дохода. Предлагаю мэрии разработать ускоренный вариант включения в схему размещения в переходный период, что поможет оставаться человеку на плаву, – внес предложение депутат Законодательного собрания Омской области, председатель Молодежной палаты депутатов, руководитель фракции «Новые люди» Илья Смирнов.

Добавим, что весной 2025 года за самовольно установленные киоски и ларьки серьезно взялся мэр Омска Сергей Шелест, были проведены рейды с его участием, ситуация с НТО в Омске находится на контроле у губернатора. Виталий Хоценко акцентировал внимание глав округов на необходимость вести активную борьбу с объектами, которые только портят облик города. Он назвал ларьки «убогими».