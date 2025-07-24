По словам гендиректора Германа Чистякова, клуб был вынужден отпустить его из-за ограничений КХЛ и появления нового кандидата.

Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков высказался о скандале вокруг громкого ухода защитника Джесси Блэкера. Это решение вызвало бурную реакцию в околохоккейных кругах, поскольку игрок не провел за команду ни единого матча.

Чистяков подчеркнул, что клуб постоянно стремится усиливать состав, но объективные ограничения вынуждают делать выбор, принимая порой болезненные, но необходимые шаги.

– Тема тонкая для меня. Я лично, когда у нас не было генменеджера, возился с этим переходом. Много и долго общался с агентом, договаривался и был искренне рад, когда все получилось. Безусловно, не сам я придумал пригласить к нам Джесси: кандидатуру одобрил тренерский штаб, все было сделано как положено. Но разве можно отказываться от возможности сделать команду еще сильнее, пусть пока и в теории, если такие варианты появляются? – отметил Чистяков.

Гендиректор объяснил, что из-за лимита по иностранным игрокам клубу пришлось выбирать между двумя потенциальными новичками, и руководство приняло решение в пользу нового кандидата.

– Но, опять же, надо учитывать те ограничения, которые есть в КХЛ: не будь их – играл бы у нас и Джесси, и те, кого бы пригласили после подписания Блэкера. Но это невозможно. Появился новый игрок, по которому велась работа. Но до этого хоккеист сомневался, а тут все-таки внял нашим доводам и согласился, значит приходится принимать непопулярные решения. Делать и верить, что время покажет, насколько правильными они были, – заключил Чистяков.