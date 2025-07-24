Экипаж успешно посадил самолет без пострадавших.

Росавиация завершила расследование инцидента на рейсе Омск – Ноябрьск авиакомпании «Ямал». 22 июня самолет был вынужден вернуться в Омск вскоре после взлета из-за сигнала о пожаре в левом двигателе, зафиксированного пилотами.

Позднее авиакомпания опровергла данные о пожаре двигателя, уточнив, что в турбину попала птица, что спровоцировало неисправность в системе оповещения о пожаре. Позже эту неисправность официально подтвердили.

Росавиация подвела итоги расследования инцидента. Пилоты действительно получили сигналы о пожаре и отказе датчика, но они оказались ложными.

– Комиссия пришла к заключению, что причиной появления аварийно-сигнальных сообщений явилось повреждение клеммы электрического жгута Е7В и обрыв клеммы электрического жгута Е7А, – говорится в докладе Росавиации.

Кроме того, уточняется, что на борту находилось 66 пассажиров и 5 членов экипажа. После выработки топлива посадка прошла благополучно, пострадавших нет.