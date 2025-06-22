Омск-Информ
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·Происшествия

По борту лайнера была выявлена техническая неисправность.

Сегодня, 22 июня, около 15 часов в аэропорту Омск-Центральный совершил вынужденную посадку самолет «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Омск – Ноябрьск.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной вынужденного возврата лайнера стала техническая неисправность.

– На борту самолета находились 66 пассажиров, включая 11 несовершеннолетних, 5 членов экипажа. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, – говорится в заявлении ведомства.

Пассажиры будут доставлены в город Ноябрьск резервным бортом авиакомпании. Его вылет запланирован в 18:30 по омскому времени. 

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·Происшествия

По борту лайнера была выявлена техническая неисправность.

Сегодня, 22 июня, около 15 часов в аэропорту Омск-Центральный совершил вынужденную посадку самолет «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Омск – Ноябрьск.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной вынужденного возврата лайнера стала техническая неисправность.

– На борту самолета находились 66 пассажиров, включая 11 несовершеннолетних, 5 членов экипажа. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, – говорится в заявлении ведомства.

Пассажиры будут доставлены в город Ноябрьск резервным бортом авиакомпании. Его вылет запланирован в 18:30 по омскому времени. 

1079