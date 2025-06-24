Птица спровоцировала аварийную ситуацию на борту, один из двигателей пришлось отключить.

Стали известны новые подробности инцидента с пассажирским лайнером «Сухой Суперджет 100», выполнявшим рейс Омск – Ноябрьск. Как выяснилось, при взлете в левое лобовое стекло самолета попала птица.

В результате этого столкновения экипаж зафиксировал кратковременное усиление вибрации левого двигателя.

Через некоторое время сработало предупреждение о возгорании в левом двигателе. Командир принял решение отключить двигатель и вернуться в омский аэропорт. После того, как самолет выработал часть топлива и снизил вес для безопасной посадки, он успешно приземлился в пункте вылета.

Напомним, ранее стало известно, что самолет благополучно приземлился в Омске. Никто из 66 пассажиров и 5 членов экипажа не пострадал, а воздушное судно временно отстранено от эксплуатации до завершения всех проверок.