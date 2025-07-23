Омск-Информ
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·Происшествия

Предположительно, женщина выпала из окна. 

Омичи заметили труп на тротуаре возле дома № 26 к. 4 по улице Краснознаменной. В комментариях к посту предположили, что женщина выпала из окна пятиэтажки. 

Напомним, что в этом месяце из окон выпало уже несколько омичей. Так, 8 июля стало известно о выпавшем 17-летнем студенте, а на следующий день из окна выпала 6-летняя девочка.  

Олег Кипорук
·Происшествия

Предположительно, женщина выпала из окна. 

Омичи заметили труп на тротуаре возле дома № 26 к. 4 по улице Краснознаменной. В комментариях к посту предположили, что женщина выпала из окна пятиэтажки. 

Напомним, что в этом месяце из окон выпало уже несколько омичей. Так, 8 июля стало известно о выпавшем 17-летнем студенте, а на следующий день из окна выпала 6-летняя девочка.  

Олег Кипорук