Девочка оперлась на москитную сетку, но та не выдержала.

В среду, 9 июля, в полицию поступили тревожные сведения о доставленной в больницу 6-летней девочке, предположительно выпавшей из окна квартиры, расположенной на втором этаже.

Сотрудниками полиции установлено, что девочка находилась дома вместе с матерью и младшим братом. Во время того, как родительница убиралась в квартире, ребенок находился один в комнате с открытым окном. Как рассказала сама девочка, она увидела играющих под окном котят и захотела посмотреть на них поближе. Она залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку руками и выпала на улицу вместе с ней.

Находящийся неподалеку прохожий заметил лежащего на земле ребенка и вернул девочку маме. Серьезных травм малышка не получила, ее уже выписали домой.

В настоящее время проверка всех обстоятельств произошедшего продолжается. С родителями проведена профилактическая беседа о необходимости обеспечения безопасности детей дома.

Омская полиция предупреждает родителей о недопустимости оставлять маленьких детей одних в помещениях с открытыми окнами и призывает обязательно использовать специальные блокираторы или фиксаторы, которые ограничивают их открытие несколькими сантиметрами.