Омск-Информ
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·Происшествия

Обстоятельства смерти выясняются.
Вчера ночью, 7 июля, было обнаружено тело 17-летнего молодого человека возле жилого дома по адресу Челюскинцев, 83а. 
– Тело подростка было найдено около 2 часов ночи в понедельник, 7 июля. Имелись телесные повреждения, которые эксперты характеризовали как полученные при падении с высоты, – сообщает «ТОП24» со ссылкой на свой источник в экстренных службах.
На данный момент правоохранительные органы считают версию криминала маловероятной. Тело направили в морг для вскрытия.
Сообщается, что молодой человек учился в колледже инновационных технологий, экономики и коммерции по специальности «эксплуатация судовых энергетических установок». Он поступил туда годом ранее.
По данному случаю СКР по Омской области проводит проверку.
2392Мария Филимонова
·Происшествия

Обстоятельства смерти выясняются.
Вчера ночью, 7 июля, было обнаружено тело 17-летнего молодого человека возле жилого дома по адресу Челюскинцев, 83а. 
– Тело подростка было найдено около 2 часов ночи в понедельник, 7 июля. Имелись телесные повреждения, которые эксперты характеризовали как полученные при падении с высоты, – сообщает «ТОП24» со ссылкой на свой источник в экстренных службах.
На данный момент правоохранительные органы считают версию криминала маловероятной. Тело направили в морг для вскрытия.
Сообщается, что молодой человек учился в колледже инновационных технологий, экономики и коммерции по специальности «эксплуатация судовых энергетических установок». Он поступил туда годом ранее.
По данному случаю СКР по Омской области проводит проверку.
2392Мария Филимонова