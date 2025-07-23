Омск-Информ
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·Общество

Снижение цены продлилось всего пару месяцев.
По данным минфина, в Омской области снова подорожало сливочное масло – на 0,65 %, или на 6,48 рубля. В среднем оно теперь стоит 997,54 рубля за килограмм.
Напомним, в мае сливочное масло в Омской области стоило больше 1000 руб/кг. В июне цены снизились, но в июле снова стали расти.
При этом в среднем по стране стоимость сливочного масла превышает 1200 рублей за килограмм. Дешевле всего оно в Белгородской области. Омск – на пятом месте.
Андрей Андреев
·Общество

Снижение цены продлилось всего пару месяцев.
По данным минфина, в Омской области снова подорожало сливочное масло – на 0,65 %, или на 6,48 рубля. В среднем оно теперь стоит 997,54 рубля за килограмм.
Напомним, в мае сливочное масло в Омской области стоило больше 1000 руб/кг. В июне цены снизились, но в июле снова стали расти.
При этом в среднем по стране стоимость сливочного масла превышает 1200 рублей за килограмм. Дешевле всего оно в Белгородской области. Омск – на пятом месте.
Андрей Андреев