Цена упала на 0,5 %.

В Омской области фиксируется неожиданное снижение стоимости сливочного масла. Согласно последним данным портала «АйМониторинг», на 12 мая 2025 года цена на масло упала на 0,5 % с начала года и составляет примерно 1005 рублей за килограмм. Эта тенденция выделяется на фоне общего роста цен на продовольственные товары.

В отличие от масла цены на другие продукты продолжают стремительно повышаться. Например, картофель подорожал более чем на 60 %, морковь – на 72 %, а капуста – на 41 %. Также выросли цены на говядину, колбасные изделия и некоторые молочные продукты.

Экономисты отмечают, что резкое сокращение стоимости масла связано с особенностями внутреннего рынка, изменениями спроса и предложения, а также влиянием мировых экономических факторов.