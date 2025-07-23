В лиге признали, что регламент по компенсациям может быть изменен после тщательного изучения ситуаций.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги высказалась по поводу расставания форварда Владимира Ткачева с омским «Авангардом». В заявлении говорится, что процедура прекращения сотрудничества проходила строго в соответствии с регламентом и правилами лиги.

– Контракт «Авангарда» с нападающим Владимиром Ткачевым был расторгнут по инициативе клуба с обязательством по выплате игроку компенсации, и игрок подписал соответствующее соглашение о расторжении контракта. В ходе этого процесса были соблюдены все необходимые правила и нормы регламента, – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Отметим, что по регламенту при расторжении контракта с 1 июня и заканчивая не позднее чем за семь дней до даты начала «регулярки» игроку полагается выплатить 25 % невыплаченных денег за текущий сезон и 20 % остаточной суммы за каждый последующий год действия контракта. Эти дополнительные выплаты прекратятся, если игрок подпишет новый договор с любым профессиональным клубом, кроме участников ВХЛ.

В пресс-службе КХЛ отметили, что регламент по компенсациям за расторжение контракта может измениться.

– Лига постоянно ведет работу над совершенствованием своих нормативных документов, получая обратную связь по тем или иным вопросам от клубов, игроков, тренеров и агентов либо самостоятельно предлагая изменения после тщательного изучения той или иной ситуации. Существует определенный процесс, согласно которому в регламент могут быть внесены правки в части регулирования контрактов с хоккеистами. Проект изменений проходит дискуссию с клубами на рабочей группе, может быть вынесен на голосование клубов и только после этого выносится на рассмотрение корпоративными органами управления, – заключили в пресс-службе лиги.

Напомним, что в минувшую пятницу, 18 июля, «Авангард» официально объявил о разрыве контракта с нападающим Ткачевым. За разрыв соглашения с клубом он получит 30 млн рублей.