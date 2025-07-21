Также планируется достроить к существующему метрополитену еще одну станцию.

У омских властей появились грандиозные планы по достройке омского метро. Об этом сказано в проекте регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения региона. Документ опубликован на сайте омского правительства.

Как сказано в документе, сейчас в правительстве обсуждается вопрос об интеграции недостроенных частей Омского метрополитена в травмайную сеть города. Собираются завершить электродепо, пять существующих станции и построить одну новую на улице Маршала Жукова.

– Проект предусматривает завершение строительства 5 станций метрополитена с электродепо и строительство новой станции на улице Маршала Жукова с интеграцией в трамвайную сеть, – сказано в документе.

На строительство Омского метрополитена было вложено 12,3 миллиарда рублей. В 2015 году строительные работы полностью остановились. Готовность объекта на данный момент составляет 35 %.

В 2018 году была разработана техническая документация на консервацию «бесконечной» стройки. Правобережный участок был полностью законсервирован в 2019 году, срок консервации – не менее 10 лет. Однако работы по сохранению основных конструкций левобережного участка не проводились из-за недостатка финансирования. Для полного завершения консервации объектов на левом берегу потребуется около 4,2 миллиарда рублей.

Напомним, что решение об интеграции незавершенных объектов Омского метрополитена с трамвайной сетью города было принято летом 2024 года. Финансировать омскую «стройку века» собираются из федерального бюджета. Однако пока информация о сроках начала или завершения строительства держится в тайне.