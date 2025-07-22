В «Евромеде» на Маркса, 15, можно пройти консультации отдельных врачей, рентген-исследования, функциональную и УЗ-диагностику. Список услуг расширяется.

Совсем недавно свершилось долгожданное открытие обновленного корпуса Медицинского центра «Евромед» по адресу: пр. Карла Маркса, 15. Здесь можно пройти консультации отдельных врачей, рентген-исследования, функциональную и УЗ-диагностику. На базе корпуса также функционирует кабинет экстракорпоральной гемокоррекции и фотогемотерапии.

Это значимое событие стало результатом многолетних усилий по расширению услуг клиники в центре города, и направлено оно на повышение доступности качественной медицинской помощи для жителей региона.

Что было «до»?

С 2017 года в корпусе «Евромеда» на Маркса, 15, функционировал Центр медосмотров. Но после открытия большого семейного корпуса на Кемеровской, 13, было принято решение перевести отделение медицинских осмотров в новое, более современное и просторное помещение. На освободившейся площади было запланировано открыть новую поликлинику – в качестве логического продолжения самого первого корпуса «Евромеда» по адресу: ул. Съездовская, 29/3.

Открытие Маркса, 15

С начала 2025 года на Маркса, 15, велись активные ремонтные работы, осуществлялось оснащение кабинетов современной медицинской техникой. Была поставлена цель – предложить омичам и гостям города максимально комфортные условия для диагностики заболеваний и лечения пациентов.

В июне текущего года двери обновленного корпуса «Евромеда» на Маркса, 15, распахнулись для омичей и теперь – довольно широко. По этому адресу действуют современные кабинеты для консультаций врачей наиболее востребованных специальностей*, таких как кардиолог, дерматовенеролог, психотерапевт, невролог, рефлексотерапевт и эндокринолог. В скором времени начнут вести прием терапевт, оториноларинголог и гастроэнтеролог, что значительно усилит возможности Центра.

Кроме консультативных кабинетов, в корпусе продолжают работу рентген-кабинет и кабинет маммографии, организованы кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, оснащенные передовым диагностическим оборудованием. Все эти усилия позволят проводить комплексное и оперативное обследование пациентов и выявлять даже тщательно «скрытые» патологии на ранних стадиях.

Отдельную площадь в корпусе занимает кабинет экстракорпоральной гемокоррекции и фотогемотерапии. Это специализированное подразделение, сосредоточенное на диагностике и коррекции патологий крови. Здесь проводят высокотехнологичные процедуры, направленные на улучшение качества жизни пациентов с различными заболеваниями крови и системы кровообращения.

Клиника удобно расположена рядом с остановкой «Магазин «Детский мир» и делит парковку с корпусом на Съездовской, что обеспечивает легкий доступ к медицинским услугам.

График работы «Евромеда» на Маркса, 15:

Понедельник – суббота: с 8:00 до 20:00

Воскресенье: с 9:00 до 18:00

Обращаем внимание, что Центр медосмотров функционирует на Кемеровской, 13. Медицинские осмотры и комиссии по адресу: Маркса, 15, не проводятся.

* Список врачей может меняться. Актуальную информацию о врачах и услугах уточняйте у регистраторов и операторов справочной службы по телефону 8 (3812) 331-400.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

Фото: ООО «МЦСМ «Евромед»

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