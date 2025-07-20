Комплекс пустующих помещений надеются реализовать за 398 млн рублей.

На электронной площадке РТС-тендер появилась информация о продаже имущественного комплекса основного муниципального автобусного перевозчика, ПП-8, на 1-й Путевой в Ленинском округе Омска. Речь идет о территории бывшего ПАТП-4. Предприятие несколько лет назад объединили с ПП-8, и постройки пустовали.

Администрация города надеется реализовать 13 объектов: административные здания, склады, гаражи, здание мойки, котельную, станцию перекачки и участок под изготовление нестандартного оборудования. Бонусом к предложению идет сварочно-кузовной цех площадью 1 698 кв. м на улице Нефтезаводской.

Общая площадь построек превышает 20 тысяч кв. м, площадь участка на них составляет более 46 тысяч кв. м. Стоимость имущества оценили в 398 млн рублей.

Заявки принимаются до 11 августа, а торги назначены на 13 августа.

В мае имущество ПП-8 уже выставлялось на торги по той же сумме, но без цеха. В июле предпринималась вторая попытка сбыть имущество. Судя по всему, желающих приобрести объекты на окраине города оба раза не нашлось.