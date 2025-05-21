В аукцион включены 13 объектов недвижимости на 1-й Путевой.

Акционерное общество «ПП-8» выставило на продажу 13 объектов недвижимости, расположенных на улице 1-я Путевая. Как сообщает портал «Om1.ru», речь идет о территории бывшего ПАТП-4. В перечень продаваемого имущества входят административные и технические здания, котельная, закрытая автостоянка, а также земельный участок, на котором размещены все объекты.

Общая стартовая стоимость всех выставленных объектов составляет 398 миллионов рублей. Документы по аукциону опубликованы на площадке «РТС-тендер». Заявки на участие принимаются до 2 июня, а торги запланированы на 4 июня.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным мэрии, директор ПП № 8 Марат Саликов получал 295,3 тыс. рублей в месяц.