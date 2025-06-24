Новые торги назначили на 16 июля.

Пассажирское предприятие № 8 в Омске предприняло очередную попытку продать свое имущество, расположенное на улице 1-я Путевая. Комплекс бывшего ПАТП-4 состоит из 13 строений различного назначения и земельного участка площадью 46,8 тыс. квадратных метров. До 2022 года территория принадлежала другому транспортному подразделению – пассажирскому предприятию № 4, впоследствии объединенному с предприятием № 8.

Имущество включает в себя различные виды построек: административные и технические здания, котельная, закрытая автостоянка, а также земельный участок, на котором размещены все объекты.

В агентстве развития и инвестиций Омской области подчеркнули, что приобретатель получает полную свободу распоряжения всеми элементами комплекса. Эксперты считают, что эта территория прекрасно подойдет для организации промышленного производства или складирования продукции.

Стоит отметить, что предыдущая попытка реализации указанного имущества не принесла успеха. Потенциальные покупатели не проявили интереса к участию в аукционе.

Новые торги запланированы на 16 июля. Стартовая цена имущества сохранилась – 398 миллионов рублей.