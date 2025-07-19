Женщина поблагодарила МЧС и медиков, которые спасли ей жизнь.

Омичка, чудом выжившая при сплаве на сапборде, поделилась деталями произошедшего. По ее словам, она потеряла равновесие и оказалась в воде, после чего ее затянуло под проходившую рядом баржу. Пострадавшая была доставлена в реанимацию, но сейчас ее состояние стабилизировалось. Омичка переведена в общую палату, жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил портал «Om1.ru»

Женщина поблагодарила сотрудников службы спасения и сотрудников реанимации БСМП-1.

– От всего сердца хочу выразить огромную благодарность сотрудникам МЧС, службы скорой помощи и отделения реанимации БСМП-1, спасшим мою жизнь неделю назад. Словами не передать мою признательность команде профессионалов, которые мгновенно прибыли на место происшествия и действовали быстро и профессионально. Спасибо тем, кто вытащил меня с того света, и тем, кто потом поднял на ноги. Я жива благодаря вам. Дай Бог вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, пусть ваши семьи гордятся вами! – сказала омичка.

Напомним, что 12 июля на Иртыше, в районе села Троицкого под Омском, во время водного сплава группу, включавшую четыре сапборда и байдарку, застала проходящая баржа. Одну из участниц – 51-летнюю женщину затянуло под судно. К счастью, ее успели спасти матросы толкача РТ-435, подняв из воды. В настоящее время проводится проверка.