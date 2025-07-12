Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина выжила, но теперь находится в больнице.
В субботу, 12 июля, около 18:00 на Иртыше в селе Троицкое в Омском районе произошел несчастный случай. Пострадала 51-летняя женщина.
Как сообщает транспортная прокуратура, омичка вместе с группой совершала сплав на сапборде. В какой-то момент ее затянуло под одну из проплывавших мимо пустых барж.
Женщину достали из воды члены экипажа толкача-буксира РТ-435. После этого ее доставили в больницу.
Омская транспортная прокуратура проверяет организацию сплава и соблюдения норм безопасности судоходства.
1821Андрей Андреев
·Происшествия

Женщина выжила, но теперь находится в больнице.
В субботу, 12 июля, около 18:00 на Иртыше в селе Троицкое в Омском районе произошел несчастный случай. Пострадала 51-летняя женщина.
Как сообщает транспортная прокуратура, омичка вместе с группой совершала сплав на сапборде. В какой-то момент ее затянуло под одну из проплывавших мимо пустых барж.
Женщину достали из воды члены экипажа толкача-буксира РТ-435. После этого ее доставили в больницу.
Омская транспортная прокуратура проверяет организацию сплава и соблюдения норм безопасности судоходства.
1821Андрей Андреев