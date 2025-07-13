Женщина каталась на сапборде. Ее затянуло под проплывавшую мимо баржу.

51-летняя омичка, которую затянуло под баржу на Иртыше, находится в реанимации БСМП № 1 в тяжелом состоянии. Женщину доставили в больницу с диагнозом «утопление в пресной воде», за ее жизнь борются врачи.

Инцидент произошел вчера, 12 июля, у села Троицкое Омского района. Женщина вместе с группой совершала сплав на сапборде. В какой-то момент ее затянуло под одну из проплывавших мимо пустых барж. Из воды ее достали члены экипажа толкача-буксира РТ-435. После этого пострадавшую доставили в больницу.

– Омичка находится в тяжелом состоянии. В настоящее время женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь, – цитирует портал «Омскрегион» пресс-службу минздрава Омской области.

По факту случившегося на Иртыше проводится проверка. Омская транспортная прокуратура намерена дать оценку действиям организаторов сплава и соблюдения норм безопасности судоходства.