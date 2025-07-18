Законопроект предусматривает штрафы до 5 тысяч рублей.

Депутат Государственной думы от Омской области Олег Смолин прокомментировал принятый парламентом законопроект, вводящий ряд ограничений относительно экстремистских материалов. Документ предусматривает штрафы до 5 тысяч рублей за их поиск, а также признает отягчающим обстоятельством использование VPN-сервисов при совершении преступлений.

Парламентарий подчеркнул, что он и еще один депутат Госдумы от Омской области Андрей Алехин не голосовали за законопроект, считая, что он ограничивает свободу доступа к информации.

По словам Смолина, изначальный законопроект мало похож на конечный вариант.

– Законопроект долго «лежал» в Государственной думе, и в итоге «к пуговице пришили пальто». Первоначальный текст не имел никакого отношения к тому, который был принят, – сообщил депутат.

Также парламентарий отметил, что список экстремистских материалов обширен и включает в себя около 6 тысяч пунктов.

– Откуда нормальному человеку знать, какие ресурсы в списке есть, а каких в списке нет? Неужели изучать весь список? – отметил Смолин.

Смолин убежден, что практическое применение нового закона, скорее всего, будет происходить избирательно. Иначе под его действие могут попасть миллионы граждан, включая сотрудников правоохранительных органов, работающих с этой информацией, политических экспертов и ученых, которые изучают разные идеи для своих научных работ.

Также парламентарий отметил, что в постсоветский период свобода информации граждан никогда так не ограничивалась.

Напомним, что в случае принятия закона парламентом и подписания президентом Владимиром Путиным он вступит в силу 1 сентября.