Минимальная сумма штрафа составит 3 тыс. рублей, а максимальная – 500 тысяч.

Сегодня Госдума приняла предложение правительства ввести административную ответственность за поиск в интернете экстремистских материалов. Как сообщает Интерфакс , россиян за это будут штрафовать на 3–5 тыс. рублей.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский подчеркнул, что речь идет именно об умышленном поиске и использовании заведомо экстремистских материалов, то есть включенных в список Минюста (там их около 5,5 тысячи) или указанных в п. 3 ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Штрафовать будут в том числе за доступ к таким материалам с использованием VPN.

Госдума также поддержала предложение ввести наказание за рекламу VPN-сервисов. Граждан будут штрафовать на 50–80 тыс. рублей, должностных лиц – на 80–150 тыс. рублей, юридических лиц – на 200–500 тысяч.

В случае принятия закона парламентом и подписания президентом Владимиром Путиным он вступит в силу 1 сентября. Отметим, что штрафовать за использование Instagram и Facebook (ресурсы корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией) не будут, так же как и за использование VPN.