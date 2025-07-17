Минимальная сумма штрафа составит 3 тыс. рублей, а максимальная – 500 тысяч.
Сегодня Госдума приняла предложение правительства ввести административную ответственность за поиск в интернете экстремистских материалов. Как сообщает Интерфакс, россиян за это будут штрафовать на 3–5 тыс. рублей.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский подчеркнул, что речь идет именно об умышленном поиске и использовании заведомо экстремистских материалов, то есть включенных в список Минюста (там их около 5,5 тысячи) или указанных в п. 3 ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Штрафовать будут в том числе за доступ к таким материалам с использованием VPN.
Госдума также поддержала предложение ввести наказание за рекламу VPN-сервисов. Граждан будут штрафовать на 50–80 тыс. рублей, должностных лиц – на 80–150 тыс. рублей, юридических лиц – на 200–500 тысяч.
В случае принятия закона парламентом и подписания президентом Владимиром Путиным он вступит в силу 1 сентября. Отметим, что штрафовать за использование Instagram и Facebook (ресурсы корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией) не будут, так же как и за использование VPN.
Ранее стало известно, как регионы, в том числе Омская область, решили бороться с неработающим интернетом.