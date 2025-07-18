Город пока не намерен вводить запрет, но ситуация может измениться.

В ряде городов России постепенно вводятся ограничения на аренду и эксплуатацию электросамокатов. Так, подобную инициативу приняли в Благовещенске, Набережных Челнах, Елабуге, а также в поселениях Ставропольского края – Солнечнодольске и Изобильном.

Однако, как сообщили в мэрии Омска, речи о запрете самокатов в регионе пока не идет.

– Все будет зависеть от дорожной обстановки и аналитики дорожно-транспортного травматизма, на данный момент речи о запрете электросамокатов на территории Омска не идет, – цитирует региональную администрацию НГС55.

Отметим, что с апреля в Омске увеличилось количество ДТП с участием самокатчиков. В последний раз сообщалось об аварии, в результате которой подросток на электросамокате сбил 7-летнего ребенка.