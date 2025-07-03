Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Вчера, 2 июля, около шести вечера в Госавтоинспекцию поступило сообщениие о дорожно-транспортном происшествии в Октябрьском районе Омска.
Предварительно установлено, что 17-летний юноша, находясь за рулем электросамоката, двигался по улице 6-я Линия и на перекрестке возле дома № 187 столкнулся с 7-летним ребенком.
В результате столкновения обоим пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
Мария Филимонова
·Происшествия

Обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Вчера, 2 июля, около шести вечера в Госавтоинспекцию поступило сообщениие о дорожно-транспортном происшествии в Октябрьском районе Омска.
Предварительно установлено, что 17-летний юноша, находясь за рулем электросамоката, двигался по улице 6-я Линия и на перекрестке возле дома № 187 столкнулся с 7-летним ребенком.
В результате столкновения обоим пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
Мария Филимонова