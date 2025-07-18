Минздрав обещает, что это все временно.

Омичка Ирина Маленина пожаловалась в телеграм-канале «Фадина общается 2.0» на отсутствие некоторых медицинских анализов в городских больницах. Она рассказала, что была направлена на несколько анализов, но смогла сдать только один.

- Почему в наших поликлиниках много анализов на кровь «закрытых»? Выписала аллергологу сдать кровь бесплатно в поликлинике, но там из набора можно сдать только один. Остальные платно. Почему так? Почему постоянно «закрываете»? - поинтересовалась омичка в телеграм-канале экс-мэра Оксаны Фадиной.

В Минздраве Омской области пояснили, что временное закрытие квот на отдельные анализы связано с отсутствием необходимых реагентов.

- Квота на какой-либо анализ временно закрывается из-за отсутствия реагентов, которые необходимы для проведения анализа. К сожалению, не всегда удается заключить контракт с поставщиками из-за отсутствия у них реагента, - отметили в ведомстве.

Однако один из жителей также отметил, что в последнее время практически все анализы закрываются, и выразил сомнение, что это временная мера, предположив, что закрытие может быть постоянным.