Экс-форвард признался, что управленческая работа оказалась для него чуждой.

Бывший генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов признался, что управленческая работа стала для него не самым приятным опытом в карьере. До назначения на этот пост он работал тренером.

– Понял то, что это не мое. Мне не очень комфортно сидеть сверху и наблюдать, я привык находиться в движении, в действии, – приводит слова Курьянова портал «Чемпионат».

За время работы генменеджером Курьянов познакомился с множеством людей, глубже погрузился в контракты хоккеистов и анализ рынка с точки зрения соотношения «цена/качество».

– Когда тренером работаешь, то смотришь больше за своими, за другими только поверхностно, а здесь приходилось более детально игроков отсматривать, изучать, анализировать, – подчеркнул специалист.

Он признался, что не планировал становиться генеральным менеджером, но хотел помочь клубу.

– Здесь хотелось «Авангарду» помочь, да и никто не знал, что все так сложится. Каких-то предпосылок к большим трудностям не было. Тогда и Боб Хартли вроде как дал согласие приехать со всем тренерским штабом, совсем другая картинка складывалась, – пояснил Курьянов.

По его словам, отказ от должности генменеджера мог бы создать впечатление, будто Курьянов испугался ответственности. В итоге он согласился на это, но результат оказался не очень: в первом сезоне с генменеджером Курьяновым «Авангард» вылетел в 1/4 финала, а второй начал с длинной серии поражений, в результате чего Курьянов и главный тренер команды Сергей Звягин были уволены со своих постов.

Напомним, ранее Курьянов заявил, что подписание нападающего Коула Касселса было его ошибкой.