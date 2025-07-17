С начала года число смертельных случаев на воде превысило прошлогодние показатели.

С начала года в Омской области случилось больше несчастных случаев на воде, чем за тот же период прошлого года. Всего зафиксировали 32 происшествия, из-за которых погибли 27 человек, восемь из них – дети. Большинство смертельных случаев произошли на опасных местах, где купаться запрещено.

Спасатели напоминают, что купаться лучше всего на специальных пляжах, где проверяют чистоту воды и дно, дежурят спасатели.

– Патрулируем не только места, официально разрешенные для купания, но и несанкционированные пляжи. Такие, где не обследовано дно, не взяты пробы воды и песка, где нет спасателей. Проще говоря, в тех местах, где купание запрещено и может обернуться для отдыхающих гибелью. Основными причинами гибели людей на воде по-прежнему остаются: купание в неорганизованных местах, нахождение граждан в воде в состоянии опьянения и оставление детей без присмотра, – рассказала инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Омской области Алена Тахятулина.