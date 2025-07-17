По словам тренера, ему больше некуда было везти завоеванный с ярославским «Локомотивом» трофей.

Экс-нападающий и бывший генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, почему привез в Омск Кубок Гагарина, завоеванный им с ярославским «Локомотивом». На прошлой неделе Курьянов представлял трофей в ресторане Mishkin&Mishkin.

Он пояснил, что решил привезти кубок именно в Омск, так как здесь живут все его родственники и близкие друзья, поэтому других вариантов не рассматривал.

– Да мне больше некуда его везти. Все мои друзья, родственники, люди, которые за меня переживали, живут в Омске. Тут еще такой момент… В день, когда выставлял кубок, люди сначала просто фотографировались с ним, а потом начали подходить и рассматривать, – цитирует Курьянова портал «Чемпионат».

Бывший генеральный менеджер «ястребов» добавил, что для многих омичей это редкая возможность увидеть трофей вживую – многие видели его лишь по телевизору. По словам Курьянова, особенно важно это для детей и простых болельщиков.

– Один парнишка даже нашел легендарную фамилию: «Овечкин! Овечкин! Здесь Овечкин написано». Это больше для людей, детишек, кто хотел прикоснуться, – поделился экс-генменеджер «Авангарда».

Ранее Антон Курьянов раскрыл подробности своего перехода из «Локомотива» в ЦСКА.