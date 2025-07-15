Новый тренер по нападающим рассказал о причинах, по которым официальное объявление задержалось.
Бывший нападающий и экс-генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов раскрыл подробности своего перехода в московский хоккейный клуб ЦСКА. Он займет позицию тренера по работе с нападающими.
Курьянов выразил гордость и ответственность, которые ощущает, работая в одном из ведущих клубов страны.
– Работать в ЦСКА очень ответственно и почетно. Это легендарный клуб на все времена в нашей стране, – отметил Курьянов в интервью «Омск Здесь».
Объясняя задержку с официальным объявлением о переходе, Курьянов пояснил, что причина заключалась в выполнении обязательств перед прежним работодателем.
– Я получил предложение от руководства клуба и непосредственно от Игоря Валерьевича, равно как и весь тренерский штаб, который сейчас собран под знаменами легендарной команды. Просто у меня были контрактные обязательства перед «Локомотивом». Нужно было время на урегулирование вопросов. Все довольно прозаично: как только все юридически было выполнено, меня, как говорится, «назвали», – объяснил тренер.
Напомним, что бывший нападающий «Авангарда» Александр Попов и экс-тренер Игорь Никитин тоже присоединились к тренерскому штабу ЦСКА. Курьянов рад будущей работе с ними.
– Это бинго! Я очень рад, что хоккейная судьба свела нас вновь вместе с Сан Санычем и Игорем Валерьевичем, – отметил он.
Напомним, что Курьянов подписал контракт с ЦСКА сроком на пять лет. В минувшем сезоне он завоевал Кубок Гагарина в составе ярославского клуба.
На прошлой неделе тренер привез трофей на могилу легендарного вратаря Александра Вьюхина в Омске. Затем с кубком он отправился в Омскую областную детскую больницу.