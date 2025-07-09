Бывший генменеджер «Авангарда» почтил память легендарного вратаря, посетив его могилу с главным трофеем КХЛ.
Бывший генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов приехал в Омск с завоеванным в качестве наставника ярославского «Локомотива» главным трофеем Континентальной хоккейной лиги – Кубком Гагарина.
Первым пунктом посещения легендой омского хоккея стало Старо-Северное кладбище, где похоронен вратарь Александр Вьюхин. Об этом событии поведал спортивный автор «Чемпионата» Лев Лукин в своем телеграм-канале.
– Правильный и красивый жест от Антона Курьянова – Кубок Гагарина на могиле Александра Вьюхина в Омске. Молодой Курьянов застал лучшие годы Вьюхина в «Авангарде» на рубеже веков, а сегодня Антон привез трофей на место упокоения легендарного для омского клуба голкипера. Который был в том самом самолете «Локомотива», разбившемся при взлете из Туношны, – говорится в сообщении.
Александр Вьюхин являлся значимой фигурой для истории «Авангарда», отыграв в клубе с 1994 по 2003 год и став в составе команды серебряным призером чемпионата России 1993 года. Последние годы карьеры он провел в «Локомотиве». 7 сентября 2011 года он трагически погиб в авиакатастрофе вместе с основным составом команды вскоре после взлета из Ярославля.