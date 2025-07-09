Легенда «Авангарда» более 10 лет является куратором гематологического отделения ОДКБ.

Бывший генменеджер «Авангарда», легенда омского клуба Антон Курьянов продолжает турне Кубка Гагарина в Омске. Минувшей весной он завоевал этот трофей в качестве одного из тренеров ярославского «Локомотива». В новом сезоне Курьянов будет работать в ЦСКА.

Накануне вечером кубок выставлялся для всех желающих в одном из ресторанов в центре города, а сегодня утром Курьянов свозил его на Старо-Северное кладбище, где покоится легендарный вратарь «Авангарда» Александр Вьюхин. 7 сентября 2011 года он погиб в авиакатастрофе под Ярославлем вместе со всей командой местного «Локомотива», за которую тогда выступал.

Отдав дань памяти Вьюхину, Курьянов отправился в Омскую областную детскую больницу. Как выяснилось, он уже более 10 лет является куратором гематологического отделения этой больницы. Вместе с другими хоккеистами он помогает приобретать необходимое оборудование и делать пребывание детей в больнице максимально комфортным.

– Мы очень благодарны ему и его товарищам за ту поддержку, которая оказывается нам. Для ребятишек приезд звезды хоккея имеет особое эмоциональное значение, а уж прикоснуться к Кубку Гагарина – это целое событие, – отметил главный врач ОДКБ Олег Горбунов.

Как сообщили в региональном минздраве, сначала Кубок Гагарина установили в игровой комнате отделения гематологии. А затем трофей перенесли в актовый зал больницы, где все желающие смогли сфотографироваться с Антоном Курьяновым и взять у него автограф.

– У многих из ребят сложные диагнозы и долгое трудное лечение. Как сложится их дальнейшая жизнь, неизвестно. Но для них такое событие, как возможность увидеть Кубок Гагарина, запомнится навсегда, – подчеркнул Антон Курьянов.

Добавим, что нынешний выигрыш – Кубок Гагарина уже второй в тренерской карьере Антона Курьянова. В 2021 году он брал трофей, будучи тренером «Авангарда». А в уже далеком 2004 году становился чемпионом России в составе омской команды.