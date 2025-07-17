Клим Костин пока сосредоточен на поиске нового клуба за океаном.
В настоящее время 26-летний форвард Клим Костин находится в поиске нового клуба после завершения сезона в составе американской команды «Сан-Хосе Шаркс». Выяснилось, что нападающий нацелен продолжить карьеру в НХЛ, где он выступал в прошедшем сезоне, набрав 7 очков в 35 играх регулярного чемпионата.
По словам агента игрока Шуми Бабаева, разговоры о возможном возвращении в Россию и переезде в другой клуб КХЛ пока преждевременны.
– Пока рассматриваем предложения за океаном, – цитирует Бабаева «Матч ТВ».
В частности, слухи о переговорах с «Локомотив», где тренером недавно стал знакомый Костину Боб Хартли, опровергнуты самим агентом.
– Права на него в КХЛ принадлежат «Авангарду», без его разрешения нельзя вести переговоры с другими командами КХЛ. Разговаривать можно только с клубами за пределами России, поэтому сейчас о переходе в «Локомотив» никакой речи нет, – отметил он.
Напомним, что «Авангард» специально держит место под Клима Костина. Ранее сообщалось, что сам хоккеист хотел бы вернуться в «Авангард». В сезоне-2020/2021 он завоевал с «ястребами» Кубок Гагарина.