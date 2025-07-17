Клим Костин пока сосредоточен на поиске нового клуба за океаном.

В настоящее время 26-летний форвард Клим Костин находится в поиске нового клуба после завершения сезона в составе американской команды «Сан-Хосе Шаркс». Выяснилось, что нападающий нацелен продолжить карьеру в НХЛ, где он выступал в прошедшем сезоне, набрав 7 очков в 35 играх регулярного чемпионата.

По словам агента игрока Шуми Бабаева, разговоры о возможном возвращении в Россию и переезде в другой клуб КХЛ пока преждевременны.

– Пока рассматриваем предложения за океаном, – цитирует Бабаева «Матч ТВ».

В частности, слухи о переговорах с «Локомотив», где тренером недавно стал знакомый Костину Боб Хартли, опровергнуты самим агентом.