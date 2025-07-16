Сейчас болезни в городе нет, но все может измениться.

Омский минздрав рассказал о ситуации с менингококковой инфекцией в Омске. Ранее сообщалось, что в России тревожно растет количество заболевших и большую часть из них составляют трудовые мигранты.

В минздраве сообщили, что данных о наличии завозной менингококовой инфекции в Омске на данный момент нет, однако риск есть всегда.

– Риск всегда есть. Мы никогда не можем делать прогнозов и всегда оперируем данными на данный момент. В любом городе, в любой стране мира человек может заболеть чем угодно, то есть никаких гарантий нет, – сообщили в министерстве.

Напомним, что менингококковая инфекция может привести к тяжелым последствиям для организма, вплоть до инвалидности и летального исхода. Около 20–30 % случаев осложняются острым поражением надпочечников, синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром), потерей слуха, проблемами с мышлением и памятью, а также возникновением эпилептических припадков. В редких ситуациях пациентам приходится ампутировать конечности. Обычно инфекция распространяется в замкнутых группах людей, наиболее уязвимы дети до пятилетнего возраста.