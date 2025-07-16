Рост заболеваемости менингококковой инфекции фиксируется во всей России, но бесплатно от нее не прививают.

Вчера, 15 июля, на заседании комитета Госдумы по охране здоровья был рассмотрен вопрос о распространении менингококковой инфекции в России. Причиной обсуждения стали тревожные эпидемиологические данные, представленные кандидатом медицинских наук, депутатом Александром Румянцевым. Он подчеркнул, что в стране наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости этой инфекцией. В первом полугодии 2025 года было зафиксировано 1266 случаев заболевания, из которых 948 пришлись на взрослых пациентов. Это на 260 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

– Менингококковую инфекцию вызывают бактерии Neisseria meningitidis. В худшем случае болезнь приводит к тяжелым поражениям головного мозга и всего организма с риском инвалидизации и смерти. В 20–30 % случаев развиваются тяжелые осложнения: острая надпочечниковая недостаточность (синдром Уотерхауса-Фридериксена), ДВС-синдром, глухота, когнитивные нарушения, эпилепсия. Иногда врачам в ходе лечения приходится прибегать к ампутации конечностей. Чаще всего инфекция распространяется в закрытых коллективах, основную группу риска составляют дети в возрасте до пяти лет, – приводит слова парламентария «Коммерсантъ».

Медицинская статистика России показывает, что с 2016 по 2019 год наблюдался рост числа заболевших. Период пандемии COVID-19 вызвал резкое падение заболеваемости из-за принятых мер социального дистанцирования. Однако с 2021 года вновь наблюдается увеличение случаев заболевания. Показатель смертности от инфекции стабилен и составляет около 15 %, хотя в отдельные годы он поднимался до 22 %. Следует отметить, что объем вакцинации снижается: количество привитых сократилось с 841 тыс. человек в 2023 году до 518 тыс. в 2024 году.

Отметим, что вакцинация против менингококковой инфекции не включена в национальный календарь прививок и не проводится бесплатно.

Менингококковую инфекцию традиционно считали заболеванием, распространенным среди детей, однако в последние годы в России рост заболеваемости обусловлен преимущественно взрослой категорией населения, прежде всего трудовыми мигрантами. По данным специалиста минздрава Владимира Чуланова, смертность от менингококковой инфекции среди взрослых значительно выше, чем среди детей: в среднем она составляет 16 %, а среди пожилых людей старше 60 лет – до 30 %.

В течение первых пяти месяцев 2025 года было выявлено 124 случая заболевания среди детей и 698 – среди взрослых. Впервые заболеваемость среди взрослых на каждые 100 тысяч населения оказалась выше, чем среди детей.

В ходе обсуждения Владимир Чуланов предложил включить в Национальный календарь прививок вакцинацию детей, подростков и солдат-срочников, а для взрослых рекомендовал расширение прививочного календаря по эпидемиологическим показаниям.