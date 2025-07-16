Омск-Информ
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·Общество

Рост заболеваемости менингококковой инфекции фиксируется во всей России, но бесплатно от нее не прививают.

Вчера, 15 июля, на заседании комитета Госдумы по охране здоровья был рассмотрен вопрос о распространении менингококковой инфекции в России. Причиной обсуждения стали тревожные эпидемиологические данные, представленные кандидатом медицинских наук, депутатом Александром Румянцевым. Он подчеркнул, что в стране наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости этой инфекцией. В первом полугодии 2025 года было зафиксировано 1266 случаев заболевания, из которых 948 пришлись на взрослых пациентов. Это на 260 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

– Менингококковую инфекцию вызывают бактерии Neisseria meningitidis. В худшем случае болезнь приводит к тяжелым поражениям головного мозга и всего организма с риском инвалидизации и смерти. В 20–30 % случаев развиваются тяжелые осложнения: острая надпочечниковая недостаточность (синдром Уотерхауса-Фридериксена), ДВС-синдром, глухота, когнитивные нарушения, эпилепсия. Иногда врачам в ходе лечения приходится прибегать к ампутации конечностей. Чаще всего инфекция распространяется в закрытых коллективах, основную группу риска составляют дети в возрасте до пяти лет, – приводит слова парламентария «Коммерсантъ».

Медицинская статистика России показывает, что с 2016 по 2019 год наблюдался рост числа заболевших. Период пандемии COVID-19 вызвал резкое падение заболеваемости из-за принятых мер социального дистанцирования. Однако с 2021 года вновь наблюдается увеличение случаев заболевания. Показатель смертности от инфекции стабилен и составляет около 15 %, хотя в отдельные годы он поднимался до 22 %. Следует отметить, что объем вакцинации снижается: количество привитых сократилось с 841 тыс. человек в 2023 году до 518 тыс. в 2024 году.

Отметим, что вакцинация против менингококковой инфекции не включена в национальный календарь прививок и не проводится бесплатно. 

Менингококковую инфекцию традиционно считали заболеванием, распространенным среди детей, однако в последние годы в России рост заболеваемости обусловлен преимущественно взрослой категорией населения, прежде всего трудовыми мигрантами. По данным специалиста минздрава Владимира Чуланова, смертность от менингококковой инфекции среди взрослых значительно выше, чем среди детей: в среднем она составляет 16 %, а среди пожилых людей старше 60 лет  до 30 %.

В течение первых пяти месяцев 2025 года было выявлено 124 случая заболевания среди детей и 698 – среди взрослых. Впервые заболеваемость среди взрослых на каждые 100 тысяч населения оказалась выше, чем среди детей. 

В ходе обсуждения Владимир Чуланов предложил включить в Национальный календарь прививок вакцинацию детей, подростков и солдат-срочников, а для взрослых рекомендовал расширение прививочного календаря по эпидемиологическим показаниям.

Олег Кипорук
·Общество

Рост заболеваемости менингококковой инфекции фиксируется во всей России, но бесплатно от нее не прививают.

Вчера, 15 июля, на заседании комитета Госдумы по охране здоровья был рассмотрен вопрос о распространении менингококковой инфекции в России. Причиной обсуждения стали тревожные эпидемиологические данные, представленные кандидатом медицинских наук, депутатом Александром Румянцевым. Он подчеркнул, что в стране наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости этой инфекцией. В первом полугодии 2025 года было зафиксировано 1266 случаев заболевания, из которых 948 пришлись на взрослых пациентов. Это на 260 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

– Менингококковую инфекцию вызывают бактерии Neisseria meningitidis. В худшем случае болезнь приводит к тяжелым поражениям головного мозга и всего организма с риском инвалидизации и смерти. В 20–30 % случаев развиваются тяжелые осложнения: острая надпочечниковая недостаточность (синдром Уотерхауса-Фридериксена), ДВС-синдром, глухота, когнитивные нарушения, эпилепсия. Иногда врачам в ходе лечения приходится прибегать к ампутации конечностей. Чаще всего инфекция распространяется в закрытых коллективах, основную группу риска составляют дети в возрасте до пяти лет, – приводит слова парламентария «Коммерсантъ».

Медицинская статистика России показывает, что с 2016 по 2019 год наблюдался рост числа заболевших. Период пандемии COVID-19 вызвал резкое падение заболеваемости из-за принятых мер социального дистанцирования. Однако с 2021 года вновь наблюдается увеличение случаев заболевания. Показатель смертности от инфекции стабилен и составляет около 15 %, хотя в отдельные годы он поднимался до 22 %. Следует отметить, что объем вакцинации снижается: количество привитых сократилось с 841 тыс. человек в 2023 году до 518 тыс. в 2024 году.

Отметим, что вакцинация против менингококковой инфекции не включена в национальный календарь прививок и не проводится бесплатно. 

Менингококковую инфекцию традиционно считали заболеванием, распространенным среди детей, однако в последние годы в России рост заболеваемости обусловлен преимущественно взрослой категорией населения, прежде всего трудовыми мигрантами. По данным специалиста минздрава Владимира Чуланова, смертность от менингококковой инфекции среди взрослых значительно выше, чем среди детей: в среднем она составляет 16 %, а среди пожилых людей старше 60 лет  до 30 %.

В течение первых пяти месяцев 2025 года было выявлено 124 случая заболевания среди детей и 698 – среди взрослых. Впервые заболеваемость среди взрослых на каждые 100 тысяч населения оказалась выше, чем среди детей. 

В ходе обсуждения Владимир Чуланов предложил включить в Национальный календарь прививок вакцинацию детей, подростков и солдат-срочников, а для взрослых рекомендовал расширение прививочного календаря по эпидемиологическим показаниям.

Олег Кипорук