Форвард считает, что у него были недопонимания с клубом.

Бывший нападающий «Авангарда» Илья Каблуков в интервью Алексею Шевченко рассказал о том, как покинул омский клуб. По словам хоккеиста, о решении расстаться с ним он узнал на командной пресс-конференции.

– Мне никто так даже и не сказал. Со мной никто не говорил, и ничего мне не было озвучено. Я узнал об уходе из «Авангарда» на пресс-конференции, хотя до этого были договоренности о продлении контракта, – заявил Каблуков.

Он отметил, что не испытывает обиды и считает, что выполнил все задачи, ради которых его приглашали в команду.

– Было какое-то недопонимание. Как мне кажется, я выполнил всю ту работу, на которую меня брали, и оправдал время, а также то, что меня вообще взяли в клуб, – добавил нападающий.

Также Каблуков подчеркнул, что одной из его целей было сыграть 1000 матчей, и эта задача достигнута. При этом он подчеркнул, что это не единственная его цель, однако пока он их не раскроет.

В минувшем сезоне форвард провел за «Авангард» 42 матча в регулярном чемпионате, записав на свой счет 16 очков, 3 гола и 13 результативных передач, а в 13 встречах плей-офф отдал еще 2 голевые передачи.

Напомним, что в марте 37-летний нападающий вошел в историю КХЛ как первый игрок, принявший участие во всех 16 розыгрышах Кубка Гагарина.