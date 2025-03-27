Форвард обошел других хоккеистов по количеству участий в Кубке Гагарина.

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков поставил новый рекорд. Он стал первым игроком в истории КХЛ, принявшим участие в 16 розыгрышах Кубка Гагарина. Сейчас омичи играют в первом раунде плей-офф против команды «Металлург» из Магнитогорска. После первой игры счет в серии 1:0 в пользу «Авангарда»

Четверо других игроков, Василий Кошечкин, Евгений Бирюков, а также бывшие хоккеисты «Авангарда» Кирилл Петров и Егор Аверин, принимали участие в Кубке Гагарина по 15 раз каждый.

За свою карьеру в КХЛ Илья Каблуков провел 1014 матчей, забросил 64 шайбы и сделал 131 голевую передачу. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина: дважды с командой СКА и один раз с «Авангардом».