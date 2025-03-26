Омск-Информ
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·Спорт

«Ястребы» вели в счете всю игру.
Хоккеисты омского «Авангарда» уверенно выиграли первый матч серии плей-офф против магнитогорского «Металлурга». Выездная игра завершилась со счетом 4:1 в пользу омичей.
В первом периоде голами отличились нападающие «ястребов» Николай Прохоркин и Константин Окулов. Еще по одной шайбе в ворота соперника забросили Семен Чистяков (во втором периоде) и Дамир Шарипзянов (в самой концовке матча в пустые ворота).
Следующая игра серии пройдет в Магнитогорске 28 марта. Начало в 20.00 по омскому времени.
·Спорт

«Ястребы» вели в счете всю игру.
Хоккеисты омского «Авангарда» уверенно выиграли первый матч серии плей-офф против магнитогорского «Металлурга». Выездная игра завершилась со счетом 4:1 в пользу омичей.
В первом периоде голами отличились нападающие «ястребов» Николай Прохоркин и Константин Окулов. Еще по одной шайбе в ворота соперника забросили Семен Чистяков (во втором периоде) и Дамир Шарипзянов (в самой концовке матча в пустые ворота).
Следующая игра серии пройдет в Магнитогорске 28 марта. Начало в 20.00 по омскому времени.