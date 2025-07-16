Омичи хотят получать в 3 раза больше средней зарплаты.

Аналитики Superjob узнали, сколько денег нужно жителям Омска для ощущения счастья. Опрошенные омичи требуют в среднем 235 тысяч рублей ежемесячно. Это значение выше, чем в сентябре 2024 года (225 тысяч рублей) и значительно превосходит апрельский показатель того же года, когда он составлял 215 тысяч рублей.

Среднестатистический россиянин старше 18 лет ощущает себя счастливым при наличии месячного дохода в размере 257 тысяч рублей. Данный показатель вырос на 3 % по сравнению с сентябрем 2024 года и на 47 % по сравнению с цифрами десятилетней давности. Женщины оценивают необходимое для счастья количество средств в 235 тысяч рублей, в то время как мужчины предпочитают ориентироваться на сумму в 280 тысяч рублей. С возрастом стремление к счастью усиливается: молодежь до 24 лет довольствуется 192 тысячами рублей, а россияне старше 45 лет чувствуют себя счастливыми при наличии 272 тысяч рублей.

Желаемые суммы зависят и от уровня дохода респондентов: граждане с заработной платой менее 50 тысяч рублей удовлетворены бюджетом в 200 тысяч рублей, тогда как обладатели дохода от 100 тысяч рублей видят свое счастье в получении 300 тысяч рублей. Параллельно зависимость проявляется и в образовании: люди с дипломом высшего учебного заведения оценивают сумму счастья в 287 тысяч рублей, в то время как получившие среднее специальное образование согласны чувствовать себя счастливыми при наличии 221 тысячи рублей.

Напомним, что, по данным Омскстата, средняя зарплата в регионе превысила 70 тысяч рублей.