Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Сегодня около половины третьего в Советском округе Омска произошло ДТП с участием молодой девушки. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария случилась на пересечении улиц Энтузиастов и Энергетиков.

По предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пострадавшая получила травмы и нуждалась в медицинской помощи.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются в рамках проводимой проверки.